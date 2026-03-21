「大相撲春場所・１３日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島は王鵬を寄り倒し、１敗で単独首位を守った。３日目から自身初の１１連勝で、賜杯争いは２差をつけ独走。元横綱武蔵丸の武蔵川親方（デイリースポーツ評論家）が好調の要因を解説した。◇◇霧島が１敗を守り、２敗の力士がいなくなったことで１４場所ぶりの優勝に大きく前進したね。王鵬との一番では突きに慌てることなく、粘って粘って、最後