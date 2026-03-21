「大相撲春場所・１３日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）安青錦が、かど番危機をしのいだ。圧力をかけられ、出し投げで背中を向けるほど崩されたが、琴桜の押しを手繰って懐に入り、寄り切った。６勝７敗とし「危なかった。体が反応して何とか勝てた」と振り返った。昨年初場所の琴桜以来となる、綱とり場所からかど番に陥る危機は続く。それでも「若いうちに経験した方がいい」と前向きに語った。左足を故障した動き