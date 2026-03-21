■世界室内陸上1日目男子60m準決勝（日本時間21日、ポーランド）【世界室内陸上・出場選手一覧】3月20日開幕！桐生祥秀、田中希実ら日本代表10人男子60m準決勝はT.ブロメル（30、アメリカ）が、今季世界最高タイム6秒42をマークするなどハイレベルな戦いとなった。日本勢は桐生祥秀（30、日本生命）と木梨嘉紀（24、筑波大大院）が準決勝に進出したが桐生は6秒69で組8着、木梨は6秒63で組6着と決勝進出条件の各組2着と3着以下の