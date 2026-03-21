イラクの首都バグダッドで、米大使館への攻撃後に立ち上る煙＝17日（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）の欧州連合軍最高司令部（SHAPE）は20日、イラクに派遣している非戦闘部隊の全要員を撤収させたと明らかにした。米イスラエルのイラン攻撃を受けた中東情勢の悪化に伴う措置。イラク治安部隊の訓練などの目的で派遣していた。20日に部隊の最後の要員がイラクを離れた。今後はイタリア南部ナポ