「競泳・日本選手権」（２０日、東京アクアティクスセンター）愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われた。男子２００メートルバタフライでは、２０２４年パリ五輪代表の本多灯（２４）＝イトマン東進＝が１分５４秒７８で２位に入った。同種目は松下知之（東洋大）が制した。２００メートル自由形は２５年世界選手権銅メダルの村佐達也（イトマン東京）、女