◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人の新外国人ダルベックが２戦連続で打点をマークした。「４番・一塁」で先発し、１点を追う６回２死三塁。追い込まれてから右腕・九谷の内角高め１４５キロ直球を振り抜いた。パワーで押し込んだ打球は右前に落ちる同点打。「状態は確実に上がってきている。日本の投球スタイルにも徐々に理解が深まってきました」とうなずいた。１８日のヤクルト戦（東京Ｄ）でも一発を