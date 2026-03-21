◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人は開幕戦を想定したオーダーを組み、阿部慎之助監督（４７）は今季初めて１番にキャベッジを起用した。その狙いは「自由に打たせたいっていうのもあるし、相手に多少のプレッシャーはかけていきたいなっていうのはありますので」と説明。来日２年目の助っ人は初回先頭でバットを折りながら一塁ベース直撃の右前安打で出塁し、長打力とスピードを兼ね備える新１番の可能性