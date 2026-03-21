なにわ男子の道枝駿佑（23）が20日、都内で単独初主演映画「君が最後に遺した歌」（監督三木孝浩）の初日舞台あいさつに出席した。音楽を巡るラブストーリー。初日を迎え「（登壇）直前にやっと実感が湧いてきた。どんなお声を頂けるか楽しみ」と期待を寄せた。来月1日からは韓国でも公開予定。道枝は22年公開の映画に続き、今作のイベントでも訪韓する。韓国では「おかしくなりそうなほど道枝が格好いい」という意味が込めら