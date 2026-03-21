◇オープン戦阪神6―2オリックス（2026年3月20日京セラD）驚異の打球だ。阪神・佐藤輝が大阪の虎党に、その勇姿を再び見せつけた。3回の第2打席、3番手・寺西の沈む変化球を完璧なタイミングで仕留めた。鋭い打球は右中間を破った。守備には定評のあるオリックスの中堅・中川、右翼・広岡もこの速い打球には追いつけず、3バウンドでフェンスに到達した。WBC準々決勝のベネズエラ戦で適時二塁打を放つなど、5試合に出場し