◇オープン戦阪神6―2オリックス（2026年3月20日京セラD）阪神先発・村上の後を継いだドリス、湯浅、及川が盤石のリレーを見せた。7回に先陣を切ったドリスは2死からシーモアにボテボテの内野安打を許すも、続く紅林を空振り三振。8回を託された湯浅は3者凡退で料理し、及川も巧打者・西川を見逃し三振に退けるなど、3人斬りで締めた。湯浅は「開幕に向けてもっと状態は上げられる」とうなずき、及川も「シーズンに入る