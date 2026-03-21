◇オープン戦阪神6―2オリックス（2026年3月20日京セラD）村上との「開幕バッテリー」に指名されている坂本が、攻守で万全な仕上がりを見せた。まずは打撃だ。2回に1―1と追いつき、なお1死満塁から、高谷の外角低めスライダーを拾って左前への決勝2点打。WBC出場を経てチームに合流後、出場2試合目の初安打に「まあ、開幕してから打ちたいですね」と白い歯を見せた。8回には無死一塁から送りバントも決めた。帰国後初め