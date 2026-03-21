「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）阪神の佐藤輝明内野手（２７）が今年のオープン戦初安打を放った。三回先頭で右中間を破る二塁打。ＷＢＣを終え、１７日のチーム合流後初安打に「良かったんじゃないですか」と息をついた。ＷＢＣでは準々決勝のベネズエラ戦で適時二塁打を放つなど打率・３００、２打点と奮闘。虎の４番が開幕に向けて順調な姿をアピールした。もう時差ぼけなんて言ってい