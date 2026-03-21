右脚肉離れからの完全復活を目指すドラフト1位・立石（創価大）がSGL尼崎での残留練習に参加しライブBP（実戦形式の打撃練習）で調整した。育成右腕・小川から3打数1安打。三塁への強襲安打を放った。21日からファーム・リーグのソフトバンク戦（筑後）に向かう予定。同戦ではプロ入り後初めて、守備に就くもよう。この日の残留練習でも左翼の位置につき、中継プレーなど本番を想定した動きを入念に確認した。かねて「早く1