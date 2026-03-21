「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）淡々と目の前のやるべきことを遂行した。開幕まで１週間。安心感を与える９３球で、阪神・村上頌樹投手が“最終リハーサル”をよどみなく完了させた。「誠志郎さん（坂本）と組むのは久々やったので、いろいろ話し合いながら、こうやってみようかというのができた」落ち着き払っていた。初回先頭の宗にいきなり右中間フェンス直撃の三塁打を浴び、１死か