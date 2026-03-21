【検証侍ジャパン〜届かなかった連覇〜（5）】岡本がメジャーのキャンプから大トリで合流したのは日本が初戦を迎える4日前だった。「めっちゃ汗をかいている」と典型的な時差ぼけの症状が出ていた。1次ラウンド後に再び渡米。マイアミ到着以降は村上が「体調はあんまりよくない」と危機感を明かした。ともにメジャー移籍1年目。井端監督はポスティングシステム申請前から2人に出場を要請した。開幕前に約3週間、新天地を離れる