「オープン戦、オリックス２−６阪神」（２０日、京セラドーム大阪）阪神は二回、小幡が同点適時打を放ち、坂本の２点適時打と近本の適時打で突き放した。三回には佐藤輝がＷＢＣから帰国後初安打となる、右中間への二塁打で出塁。高寺の中前適時打で本塁に生還した。六回には小幡が右翼フェンス直撃の三塁打でチャンスメークすると、近本が２本目の適時打を記録。オープン戦は８勝４敗１分け、残り２試合を残して勝ち越しが決