◇オープン戦阪神6―2オリックス（2026年3月20日京セラD）阪神は20日、オリックスとのオープン戦（京セラドーム）に6―2で快勝した。先発の村上頌樹投手（27）は尻上がりに調子を上げ、6回を被安打3の6奪三振、2失点と好投。WBCから戻った坂本誠志郎捕手（32）と今春の実戦で初バッテリーを組み、上々の仕上がりを披露した。開幕投手を務める27日の巨人戦（東京ドーム）へ期待は膨らむ。2年連続の大役で、宿敵の前に立ちは