上達するためには練習は必須…でも、うまくいかないときは練習場に行くのも億劫になりますよね。そんなときでも、上達できる方法をレッスンしていきます！ 【GAME4：FW・UTで2球】使用機会の少ないクラブは１球入魂 最後はＦＷとＵＴ。これはどちらもドライバーのようなハイティーアップで打ちます。ボールだけをクリーンに、芯でヒットできれば５点です。 ただしチャンスはＦＷ、ＵＴで各１球