阪神は２０日からオリックスとオープン戦３連戦を迎えた。この日、京セラドームに姿を見せ、試合に出場登録された野手は１９人だ。開幕を１週間後に控えた中、総仕上げになる実戦の舞台。開幕カードを戦う野手メンバーの大枠が見えた。嶋村に代わって栄枝が１軍に合流した。１軍登録可能人数は投手を含めた３１人で、今年は開幕前日の２６日に公示される。阪神は昨年、１８人の野手を登録。開幕カードでは２カード目に登板する