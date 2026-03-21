◇オープン戦阪神6―2オリックス（2026年3月20日京セラD）斬り込み隊長も開幕への準備を着々と整えている。阪神・近本は定位置の「1番・中堅」でフル出場して5打席に立ち、2安打2打点1盗塁と躍動した。3―1の2回1死一、三塁で訪れた第2打席では、この回4点目となる中前適時打。6回1死三塁でも同じく中前にはじき返し、6点目を奪った。4回1死一塁から決めた二盗にも満足顔で「（今回の3連戦で）一個ぐらいはしておきたか