行政手続きの効率化や給付金の迅速な支給を目的として、「マイナンバー」と「公金受取口座の登録・連携」が進んでいます。しかし、この仕組みが介護保険制度などの資産判定にどのような影響を及ぼすのか、その詳細まで把握している人は多くありません。ある夫婦のケースから、私たちが知っておくべき「資産把握の仕組み」と、制度運用の実態についてみていきます。「変わっていないのに変わった」負担東京都内の特別養護老人ホーム