◇オープン戦阪神6―2オリックス（2026年3月20日京セラD）【阪神・藤川監督語録】▼村上と坂本は開幕準備完了そうですね。リズムもよくなってきたし、いいバッテリーの連係は取れているのかな、というふうには見えました。▼村上はとにかく健康でいいスタートを切って、結果は別ですけど、シーズン最後の日まで、健康に過ごしてくれることを願うというところですね。▼2回の打線爆発に納得そうですね。まあま