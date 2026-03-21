俳優の宮粼あおい（４０）と中島歩（３７）が２０日、都内で行われたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合、日曜後８・００）のトークライブに登壇した。お市の方を演じる宮粼は、兄・織田信長を演じる小栗旬（４３）について「中学生ぐらいのころから知っているので、遠い親戚ぐらいの気持ち。だからこそ緊張もするし、照れくささもある」とした上で、役者として「安心感がある」と語った。現在は、信長の意向