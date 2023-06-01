「オープン戦、巨人２−１楽天」（２０日、東京ドーム）静かな言葉の端々から、確かな手応えがにじんでいた。球団新人では６４年ぶりの開幕マウンドを任されるドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が、堂々の５回３安打１失点で準備は万全。「自分としては納得しているぐらいの仕上がりにはなっています」。１週間後に迫る３・２７、阪神との開幕戦へ、視界はクリアだ。初めて東京ドームのマウンドに上がるも、そこに緊