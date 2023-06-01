【０２年３月３０日、阪神○３−１巨人】闘将星野仙一監督を迎え、会心の勝利で滑り出した。３番に日本ハムから片岡、４番にオリックスからアリアスを迎え、新鮮な顔ぶれで宿敵と相対した。二回に桧山がソロ、そして四回にそのアリアスが２ランと試合を優位に運ぶ。先発井川は四回に清原にソロを許したものの、危なげなく完投勝ち。新監督に白星を贈った。翌日３１日の第２戦は、新助っ人ムーアから小刻みな継投で連勝に成功