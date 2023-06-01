「選抜高校野球・１回戦、神村学園２−０横浜」（２０日、甲子園球場）前回王者の横浜（神奈川）が０−２で神村学園（鹿児島）に敗れた。横浜は完封負けでのセンバツ初戦敗退は初めて。横浜・織田翔希投手（３年）は八回途中２失点で降板。１９日に敗れた沖縄尚学・末吉良丞投手（３年）に続き、今秋ドラフト上位候補投手が姿を消した。神村学園は龍頭汰樹投手（３年）が６安打で完封し、２回戦に進出。滋賀学園は長崎西に５−