「選抜高校野球・１回戦、滋賀学園５−４長崎西」（２０日、甲子園球場）主軸が決めた。２年連続出場の滋賀学園が同県勢甲子園通算７０勝目を飾る勝利で初戦突破。３番・吉森爽心内野手（３年）が会心の決勝三塁打。「完璧でした」。自画自賛の一撃で初戦敗退だった昨年春の悔しさを晴らす白星をもたらした。狙っていた。４−４の同点で迎えた五回無死二塁で吉森が打席へ。「初球は絶対に振ろうと」。初球の高め直球を捉えた