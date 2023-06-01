プロ野球ファーム・リーグのオイシックス新潟アルビレックスＢＣが、20日、翌日に迫ったホーム開幕戦を前に最終調整しました。新潟市中央区のハードオフエコスタジアム。晴れ渡る空のもと汗を流していたのは、オイシックスの選手たちです。21日のホーム開幕戦を前に軽めの練習メニューでコンディションを確かめました。バッティング練習では元広島カープで、今シーズンオイシック