「選抜高校野球・１回戦、智弁学園４−０花巻東」（２０日、甲子園球場）１回戦が３試合行われ、阪神・村上頌樹投手、前川右京外野手の母校・智弁学園（奈良）は、ドジャース大谷翔平選手の母校・花巻東（岩手）に４−０で勝った。主将の角谷哲人捕手（３年）が先制打を放つなど３打点を挙げ、今秋ドラフト候補の杉本真滉投手（３年）が３安打完封。バッテリーの活躍で、前川を擁した２０２１年以来の春初戦突破を決めた。最