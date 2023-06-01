巨人の田中将大投手（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。タレント・里田まい（41）との14回目の結婚記念日を報告した。田中は「Happy Anniversary本日3月20日は14度目の結婚記念日」とつづり、沖縄キャンプに里田が訪れた時の2ショットなどを投稿。この日、里田は幕張メッセで開催のイベントに参加していたため「妻は1日仕事で忙しかったから今度誕生日と一緒にお祝いやな」と、3月29日の里田の誕生日と一緒に祝う