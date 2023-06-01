「選抜高校野球・１回戦、智弁学園４−０花巻東」（２０日、甲子園球場）花巻東が初戦で姿を消した。今大会からＤＨ制が導入されるもエース左腕の萬谷堅心（３年）が「５番投手」で先発。三回１死二塁で適時二塁打、七回にも適時三塁打を浴びて点差が広がった。１０奪三振の力投も八回には制球が定まらなくなり、押し出し四球の後にマウンドを降りて右翼へ。九回の守備では相手の右前打に好返球で追加点を許さず、意地を見せた