【モデルプレス＝2026/03/21】女優の岡田結実が、3月21日放送の日本テレビ系「ヒロミのおせっ買い！」（22時00分〜22時54分）に出演。夫婦でテレビ初共演する。【写真】“出産発表”人気芸人の25歳娘「すっぴん？」自宅でのパジャマ姿◆岡田結実、夫婦で最新家電探しへ2025年4月に美容関係の会社に勤める一般男性との結婚を発表。そして今年2月に第1子を出産の報告をした岡田結実が、夫と一緒に夫婦でテレビ初出演。ママになった岡