ＩＭＭ通貨先物３月１７日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ886枚の買い越し 35273枚の買い越し減 豪ドル69061枚の買い越し 14864枚の買い越し増 ＮＺドル23057枚の売り越し 14054枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ３月１７日資源国通貨豪ドルの買い越し減少 カナダ41869枚の売り越し 4176枚の売り越し増 豪ドル45536枚の買い越し 3936枚の買い越し減 ＮＺドル15917枚の売り越し 11751枚の売り