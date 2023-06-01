「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２０日、エスコンフィールド）文句のつけようがない。当たり前のように、日本ハム・達孝太投手がまた抑えた。開幕前最終登板で４回１安打無失点。キャンプ中の初実戦から６試合で２１回２／３を投げて点をとられないまま、開幕３戦目となる２９日のソフトバンク戦（ペイペイ）の先発に向かう。「開幕して点をとられた時にズルズルいかないのかなという心配もある。そこだけですかね