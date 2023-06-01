「オープン戦、巨人２−１楽天」（２０日、東京ドーム）阿部慎之助監督が掲げる「新しい巨人」の一手になるかもしれない。開幕を想定したオーダーを組むと示唆した中で、「１番・左翼」に入ったキャベッジ。指揮官はその狙いを試合後に明かした。「自由に打たせたいというのもあるし、相手に多少のプレッシャーはかけていきたいなっていうのはありますので」思い描くのは超攻撃型オーダーだ。キャベッジは昨季の開幕は２番