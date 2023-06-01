「オープン戦、巨人２−１楽天」（２０日、東京ドーム）初の開幕投手を務める楽天・荘司康誠が、上々の予行演習を終えた。初回１死一、二塁のピンチを招いたが、４、５番を連続三振。二回以降３イニングは無安打に抑え、五回、先頭の坂本に安打を許したところで交代。五回途中２安打無失点だった。「全てのボールが思ったような使い方ができてるかなと思いますし、中でもカーブがゾーンの中で使えてきている」と納得の表情。