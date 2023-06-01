中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。第7回の３月21日（土）は、菅田琳寧（すげたりんね）と川粼星輝（かわさきほしき）をゲストに迎えた「B&ZAI（バンザイ）」編の続きと、2年半ぶりに芸能界に復帰した小島瑠璃子編の二