タレントの西村知美（５５）がデビュー記念日となる２０日、都内で４０周年のアニバーサリーライブを行った。１曲目のデビュー曲「夢色のメッセージ」から早くも感極まり、２曲目の「わたし・ドリーミング」の歌唱後も涙。何度も涙をぬぐい、「ペンライトの感動でウルウルして。４０年前の私に言ってあげたい。こんな日が来るとは思いませんでした」と感激した。中盤、アイドル仲間で今も親交がある渡辺美奈代、伊藤智恵理、