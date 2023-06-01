2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）が20日、甲府市内でバウムクーヘン販売を行った。昨年に開店した「バームSAITOU」の商品で、これまでも東日本を中心に全国で訪問販売を実施。13日の初公判後では初の販売となった。約6時間、休むことなく店頭に立ち続け接客。訪れた客に「いらっしゃいませー！」と大