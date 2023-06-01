訪米日程を終え、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地から帰国の途に就く高市首相＝20日（共同）【ワシントン共同】高市早苗首相は20日（日本時間21日）、トランプ米大統領との会談など一連の訪米日程を終え、政府専用機で帰国の途に就いた。トランプ氏は、イランが事実上封鎖したホルムズ海峡の航行の安全確保に向け、日本に貢献を要請した。首相は艦船派遣には法的制約があるとして理解を求めたが、対応策の検討は今後も続く