「選抜高校野球・１回戦、神村学園２−０横浜」（２０日、甲子園球場）前回王者の横浜（神奈川）が０−２で神村学園（鹿児島）に敗れた。横浜は完封負けでのセンバツ初戦敗退は初めて。◇◇夏こそ父と偉大な先輩の思いに応えたい。今大会で出番はなかった。それでも古畑雄大内野手（３年）が横浜ＯＢの松坂大輔氏から贈られたファーストミットを大事そうに手で触れた。「松坂さんの思いもある。その思いも背負って」