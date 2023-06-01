大人の男性がバッグの中にぬいぐるみを入れて出張に出かけたり、休日に飲食店で取り出し、料理とともに写真を撮ったりする。以前であれば違和感を覚える人が多かったかもしれない光景が、近年、日常の一部として馴染みつつある。2025年の新語・流行語大賞にノミネートされた「ぬい活」は、なぜ多忙なビジネスマンの心を掴むのか？その最前線と、背後にある意外な心理的メリットを追った。（清談社石水典子）市場規模は前年比120