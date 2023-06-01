◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）2度目の平幕優勝を目指す琴勝峰は痛い星を落とした。同じ1999年生まれの豊昇龍戦。相手の張り手でも動じず前へ出たが、足がついていかず左に動いた横綱のはたきに、前に落ち3敗に後退した。突っ伏しながら悔しそうな表情を浮かべると支度部屋では終始視線を下にやり「足がついていかなかった。（重圧が）あったのかも」と淡々と振り返った。逆転優勝は厳しく