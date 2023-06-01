◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）豊昇龍が3敗を守り、4場所連続の2桁勝利となった。2敗の琴勝峰戦は押し込まれて後退したが、余裕はあった。「（相手の動きが）見えてましたねえ」と上機嫌。敗れた前日の霧島戦へ自ら話題を広げ、「一番悔しかった。勝った方が強かった。負けた方が悪い。まだ諦めちゃいないけどね」と昇進7場所目の初優勝へ執念を見せた。