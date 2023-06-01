◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）霧島は目の前に優勝がちらついてきて、体が硬くなり始めているのかもしれない。王鵬戦は先手先手で攻めて主導権を握ったが、いなされて体が泳ぎかけた時に、おやっと思わせる場面があった。体勢を立て直そうとした際に一呼吸間を置いて、相手の動きを見るような感じになった。いつもなら間髪を入れずに当たっていったと思うが、勝ちを意識して慎重になってしま