◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 智弁学園4―0花巻東（2026年3月20日甲子園）1回戦3試合が行われた。智弁学園（奈良）は花巻東（岩手）を4―0で下し、春は21年以来5年ぶりの初戦突破。今秋ドラフト候補に挙がる最速149キロ左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）が129球を投じ3安打完封勝利を挙げた。杉本が目立つための舞台は、整っていた。まだ大会2日目ながら、沖縄尚学の末吉良丞（3年）、横浜の織田と注目