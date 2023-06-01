◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 長崎西4―5滋賀学園（2026年3月20日甲子園球場）長崎西は逆転負けを喫し75年ぶりの聖地1勝はならなかった。初回1死一塁から、3番・芦塚陽士（3年）が中前打。前回出場した81年夏は名古屋電気の工藤公康にノーヒットノーランで敗れており、51年夏以来の甲子園安打に「野球少年に戻って楽しんだ」と2安打1打点をマークした。21世紀枠校は12連敗となったが、5盗塁と足を絡めて4得