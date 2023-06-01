タレントの西村知美（55）がデビュー40周年の節目を迎えた20日、都内で、38年ぶりの単独ライブを開催した。「歌うことが得意ではない」とコンサートから離れていたが、満を持してファンに歌声を届けた。開演時間が迫ると愛称の「トロリン」コールが湧き起こり、真っ赤なドレスに身を包んだツインテール姿の西村が登場。デビュー曲「夢色のメッセージ」から始まった。緊張のためか声は震えており、青いペンライトを振るファンを