「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第7節が20日に行われ、西A組のJ2新潟は富山に2―3で敗れ、J1だった昨年6月15日の横浜M戦以来、9カ月ぶりの本拠地勝利はならなかった。前半にセットプレーから3点を失い、後半はFWマテウス・モラエス（25）とMF笠井佳祐（23）のゴールで追い上げたが届かず。次節は29日に敵地でFC大阪と対戦する。ホームで勝てない。9カ月ぶりとなる本拠地での白星を目指したが、サポーターに歓喜を届けるこ