◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 滋賀学園5―4長崎西（2026年3月20日甲子園球場）“滋賀の誇り”を胸に躍動した。4―3の4回、滋賀学園のマウンドに上がったのは、ベンチ入り20人中唯一の滋賀県出身、伴田蒼生（あおい＝3年）だった。その回に自らの暴投などで1失点も、9回までの6イニングを2安打1失点と好救援。勝利をたぐり寄せた。「ストライク先行で行きたかったが、要所を抑えられたことは良かった。監督